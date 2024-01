Formia, dall’opposizione una petizione a difesa dei pendolari

Una petizione in sostegno delle agevolazioni tariffarie per i pendolari del territorio, dopo la sospensione della Carta Tutto Treno da parte della Regione Lazio: è questa l’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Formia, Un’Altra Città e Movimento 5 Stelle Formia e Guardare Oltre.

“Abbiamo lanciato una petizione per chiedere al Presidente Rocca di tornare indietro sulla sua scelta di sospendere l’agevolazione tariffaria “Carta Tutto Treno”, che consentiva ai pendolari del Lazio di utilizzare anche i treni intercity pagando un minimo sovrapprezzo sull’abbonamento regionale.





Nel corso degli anni la Regione Lazio ha sempre rinnovato la convenzione con Trenitalia per permettere ai cittadini del Lazio di beneficiare di questa agevolazione tariffaria attraverso un fondo di circa 1,5 milioni di euro: a partire da gennaio 2024 la Regione Lazio ha sospeso l’accordo con Trenitalia.

Una scelta assurda che sta già causando un enorme aumento dei costi e dei disagi per tantissime persone che ogni giorno fanno affidamento sul treno per motivi di lavoro e di studio.

Con questa petizione si invita, inoltre, la Giunta Regionale a convocare urgentemente un tavolo di confronto con i Sindaci, i comitati pendolari, i rappresentanti di Rfl e di Trenitalia per affrontare tutte le problematiche del trasporto ferroviario in Provincia di Latina.

In un momento in cui molte nazioni europee, come Spagna e Germania, stanno incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici riducendo i costi del biglietto per promuovere una mobilità più sostenibile, il Lazio sta compiendo inspiegabilmente la strada opposta.

Una decisione ancor più paradossale se si pensa che le agevolazioni per i pendolari andrebbero invece potenziate ed allargate alle categorie di viaggiatori che ad oggi ne sono escluse.

Sarà possibile sottoscrivere l’appello sia online all’indirizzo https://www.change.org/RipristinarelaCartaTuttoTreno che sui moduli cartacei nei diversi banchetti che verranno organizzati in tutto il territorio.

Intanto diamo appuntamento a sabato 20 gennaio dalle ore 11.30 alle 13.00 a Piazza Vittoria, a tutti coloro che vorranno iniziare a sottoscrivere la petizione, ma anche a tutte le associazioni, i comitati, le forze politiche e sindacali che vorranno aderire a questa campagna”.