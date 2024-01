Servizio Civile, l’opportunità per i giovani con i Falchi di Fondi

Al via le domande per il Bando del Servizio Civile Universale – CSV – da svolgere presso i Falchi Pronto Intervento-Volontariato della Protezione Civile della Città di Fondi.

Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni non superati da non perdere perché “il Servizio Civile è un’occasione di formazione e di crescita personale”. Un’opportunità preziosa anche sotto l’aspetto umano: “si tratta di un anno ricco di nuove esperienze che permettono di lavorare su se stessi, ma allo stesso tempo, di mettersi a disposizione dell’altro”.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.