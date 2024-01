La città di Fondi si appresta a salutare per l’ultima volta l’anziana donna di 82 anni, Fernanda Guarino, vittima dell’incendio in appartamento a Fondi di venerdì scorso in pieno centro storico.

Sul corpo della donna ieri si è tenuta l‘autopsia come disposto dal Pm per stabilire le cause del decesso e cercare di comprendere anche come sia stato possibile che si sviluppasse il rogo in casa che le è stato fatale.





I funerali, si celebreranno oggi alle 15 nella chiesa del cimitero di Fondi.