Colpo al distributore da 10 mila euro nel 2020, individuato un presunto colpevole

Colpo da 10 mila euro messo a segno al distributore di benzina a Santi Cosma e Damiano ha portato alla denuncia di un uomo di 59 anni del posto.

La rapina, che vide protagonisti due uomini a volto coperto mentre imbracciavano fucili presso l’area di servizio di Grunovo, era stata registrata a novembre del 2020.





La svolta nelle indagini quando, nelle scorse settimane, l’uomo ha subito una perquisizione per via di un altro reato. A far accendere la lampadina agli inquirenti, il ritrovamento del fucile.

Ora si lavora per individuare anche l’altro complice.