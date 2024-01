Eliminazione delle barriere architettoniche, osservazioni al Piano entro il 12 marzo

C’è tempo entro il 12 marzo 2024 per inviare le osservazioni al P.E.B.A., il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche che è stato adottato con delibera di Giunta di Terracina il 20 dicembre 2023. “Uno strumento in primo luogo per monitorare, e poi per progettare e pianificare gli interventi necessari per garantire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani pubblici e dei trasporti da parte di tutti i cittadini. Per consentire insomma a tutte le persone di potersi muovere liberamente in città”, sottolinea l’amministrazione del sindaco Francesco Giannetti. “Altro obiettivo del P.E.B.A. è quello di sviluppare e diffondere una maggiore sensibilità sull’accessibilità per rendere la città più sicura, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i cittadini, compresa quella porzione di popolazione in continua crescita con difficoltà di mobilità. Si tratta di un percorso condiviso con tutti i cittadini a partire da una attenta analisi e mappatura degli spazi, passando per una stima economica degli interventi previsti, con la stesura di norme e buone pratiche per la realizzazione degli interventi di manutenzione di quanto già esistente e quanto invece di nuova realizzazione. Strumento dunque partecipato, e al tempo stesso dinamico, perché può e deve essere aggiornato con il continuo monitoraggio. Un Piano che a Terracina si concentra non soltanto sugli edifici ma anche sulla viabilità e sull’accesso agli arenili”.

Per inviare le osservazioni è necessario utilizzare il modulo presente sul sito istituzionale.





“Il PEBA è una battaglia di civiltà a prescindere dalle appartenenze. Sono fermamente convinta, infatti, che il livello di civiltà di un popolo si misuri anche dalla capacità di assicurare a tutti pari opportunità, diritti e partecipazione, e per questo l’Amministrazione ha il dovere di garantire a ogni cittadino la partecipazione alla vita pubblica, sociale ed economica in egual modo. È in questa direzione che continueremo a lavorare”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

aIl PEBA è uno strumento fondamentale che deve essere frutto di un’azione concertata. È così che è nato, ed è così che deve proseguire il suo percorso. Per questo è fondamentale il contributo di tutti, portatori di interesse e cittadini, che con le loro osservazioni potranno rendere questo Piano il più efficace possibile per eliminare le barriere architettoniche. Abbiamo sempre detto di voler rendere accessibile a tutti la nostra Città, e questo PEBA è un punto di partenza necessario. Per questo ringrazio il grande lavoro fatto anche dai nostri ufficia, ha dichiarato il sindaco Giannetti.