VIDEO – Brucia un’appartamento, anziana disabile muore a Fondi

Mattinata squassata da una tragedia, nel centro storico di Fondi: un’anziana è morta nell’incendio della sua abitazione. Si tratta di Fernanda Guarino, 82enne affetta da disabilità motoria, vedova con tre figlie, una delle quali residente nella stessa palazzina teatro del rogo e poi ricoverata per un’intossicazione, come pure un agente della polizia municipale.

Le fiamme, nate per cause in corso di accertamento da parte della polizia scientifica del Commissariato, sono divampate intorno alle 13 in uno stabile in via San Gaetano. L’anziana, che viveva da sola, ha iniziato a urlare, ma è rimasta praticamente in trappola. Quando i soccorritori sono riusciti ad aprire la porta del suo appartamento era ormai troppo tardi, fiamme e fumo l’avevano già invaso in maniera letale.





Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, hanno operato i colleghi del Commissariato, i Falchi di pronto intervento, i vigili del fuoco e sanitari della Heart Life Croce Amica, supportati dall’eliambulanza Pegaso, calatasi nell’area di Mola della Corte per trasportare gli intossicati in un ospedale capitolino.