Il giovane Elvis del musical a Brancaccio è di Fondi

Un giovane di Fondi nei panni del re del rock Elvis Presley. Proprio in questi giorni il 23enne Manuel Di Santo è tra i protagonisti del celebre “Elvis the musical – An amazing rock’n’roll show” in scena al teatro Brancaccio di Roma in via Merulana.

Iniziato ieri sera lo show a Roma, dopo la prima a Pavia, proseguirà fino a domenica, in un quasi totale sold out nel celebre teatro romano.





Manuel veste i panni di Presley in giovane età condividendo il ruolo da protagonista con un Elvis adulto nelle cui vesti si cala Ivan De Carlo e dalla sua figura da bambino nel cui ruolo c’è Teresa Morici. Ma è l’artista di Fondi colui che si trova maggiormente in scena: quasi un’ora e mezza dove balla, canta e recita.

Il regista del musical è Maurizio Colombi, che oltre al celebre lavoro sulla figura di Presley portata in scena per la prima volta nel 2017 nel quarantennale della morte del cantante, ha firmato numerosi musical di successo, non ultimo “Rapunzel” con Lorella Cuccarini.

Il giovane artista fondano, entusiasta dell’esperienza nei panni di una figura iconica come quella di uno dei musicisti più caratteristici del secolo scorso, già guarda al futuro, con l’intenzione di calpestare nella prossima estate palchi importanti nel suo show fatto di canto e ballo che, come spiegato dal suo manager Giacomo Carlucci, dovrebbe portarlo in Belgio, Austria e Slovenia.

Questo, non prima della prossima estate, fino a giugno, quando il musical arriverà a Como, Manuel Del Santo, sarà Elvis Presley.