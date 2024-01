“I.T.I. Pacinotti”: giornata finale della “Maratona della Matematica”

Si svolgerà oggi la giornata conclusiva della terza edizione della “Maratona di Matematica e Scienze Applicate Liceo Scientifico e I.T.T”.

La manifestazione coinvolge gli alunni delle Scuole secondarie di I grado di Fondi, Sperlonga, M. S. Biagio, Lenola, Itri, Gaeta e Formia, con lo scopo di valorizzazione gli studi scientifici attraverso un approccio motivato e giocoso alla matematica.





La Maratona si rivolge in particolare agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado dando loro la possibilità di cimentarsi in una competizione che intende premiare l’intuizione e la creatività in matematica valorizzando le eccellenze del territorio.

L’approccio giocoso alla materia proposto dai test, elaborati dai docenti del dipartimento di matematica dell’Istituto Pacinotti, è vivamente consigliato nelle Indicazioni Nazionali della scuola del I Ciclo: esse sottolineano il ruolo fondamentale della matematica quale veicolo di sviluppo intellettuale ricco di implicazioni cognitive ed operative in ogni ambito culturale e particolarmente rilevante nella società odierna, connotata dal dominio della telematica, della cibernetica e dell’informatica.

Proprio a tal fine si intende dare spazio alle discipline fondanti del percorso scolastico dell’istituto quali la matematica, le scienze fisiche, l’informatica e l’elettrotecnica.

La scuola intende, con tale iniziativa, potenziare la propria identità come luogo di cultura, di elaborazione del sapere e di promozione della cultura scientifica.

Scopo fondamentale della Maratona è quello di promuovere la ricerca, l’approfondimento, la speculazione matematica al livello della scuola secondaria di I grado e, nel contempo, favorire la motivazione all’apprendimento delle discipline scientifiche e tecniche attraverso un approccio ludico.

La Maratona si prefigge di veicolare tra le giovani generazioni la consapevolezza che la matematica è strumento essenziale per capire, descrivere, interpretare la realtà. Essa offre una molteplicità di esperienze, di campi concreti di vita che possono essere formalizzati sviluppando nei discenti il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di sperimentazione e di risoluzione di situazioni problematiche.

Ai partecipanti sono richiesti rigore logico, forte intuizione, fervida creatività; devono saper utilizzare tecniche operative di base e relazioni matematiche, dati e informazioni provenienti da fonti diverse, modelli con applicazioni a fonti concrete, strategie diverse per risolvere problemi, nuovi approcci per affrontare situazioni inedite.

La prova, che si terrà oggi 12 Gennaio, consiste nella risoluzione individuale di quesiti – preparati da un comitato scientifico composto da docenti di matematica, fisica e informatica presieduto dalla Prof.ssa di Vito Maria Assunta – riguardanti temi diversi da quelli solitamente contemplati nei programmi scolastici. I partecipanti avranno a disposizione tre ore di tempo e potranno utilizzare riga, squadra, compasso, calcolatrice tascabile e tavole numeriche.

Tutti i giovani maratoneti riceveranno un attestato di partecipazione e dopo la gara potranno visitare l’istituto in attesa della correzione delle prove da parte del Comitato scientifico.

Dopo la correzione si procederà alla premiazione dei primi 3 classificati della Maratona della Matematica e del primo classificato nel Concorso della Chimica; i vincitori riceveranno dei buoni buoni-libri per il prossimo anno scolastico.

Buona matematica a tutti!