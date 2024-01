FOTO – Incidente durante addestramento, atterraggio d’emergenza per un elicottero militare

Interminabili minuti di paura, mercoledì pomeriggio, nel sud della provincia di Latina: a Santi Cosma e Damiano si è registrato un incidente che ha visto protagonista un elicottero dell’Aeronautica militare, al centro di un atterraggio d’emergenza.

Partito da Grazzanise, in provincia di Caserta, insieme a un altro elicottero per un addestramento a bassa, stando alle prime ricostruzioni intorno alle 18.30 il velivolo ha impattato contro dei fili dell’alta tensione. Di lì, una manovra al cardiopalmo per atterrare in sicurezza, riuscita ad evitare il peggio, vedendo l’elicottero adagiarsi sul campo sportivo nella frazione di campagna Cerri Aprano. Illesi i cinque componenti dell’equipaggio, due piloti e tre allievi. Sul posto, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.





FOTOGALLERY a cura di Renato Olimpio per H24notizie