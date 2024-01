Dalla scuola…al lavoro: diventa elettrotecnico!

Nel contesto lavorativo attuale risulta in forte crescita la richiesta di periti Elettrotecnici e dell’Automazione.

A tal proposito l’Istituto “Pacinotti” di Fondi si distingue nel territorio per il suo indirizzo tecnico “Elettrotecnica ed Elettronica” con le articolazioni:





“Elettrotecnica” , che forma periti competenti nel settore dell’impiantistica elettrica e della gestione dell’energia anche da fonti rinnovabili;

che prepara esperti nel controllo delle macchine e dei sistemi elettrici ed elettronici.

L’Elettrotecnica, settore in continua evoluzione, sta giocando un ruolo determinante nella transizione energetica verso un futuro green, il che sta portando ad un aumento delle opportunità di lavoro per i periti elettrotecnici; la loro domanda secondo le stime del Ministero del Lavoro è infatti in crescita e si prevede che tale trend continui nei prossimi anni.

Per questo l’ITI “Pacinotti” ha acquistato nuove attrezzature per rinnovare e potenziare i suoi laboratori didattici a mezzo finanziamento ottenuto nell’ambito del programma PNRR NEXT GENERATION LABS.

Tra tali attrezzature relative al laboratorio di Tecnologia e Progettazione si distinguono:

CONTROLLORI PROGRAMMABILI DI ULTIMA GENERAZIONE , con possibilità di certificazione;

con possibilità di certificazione;

, con possibilità di certificazione; KIT FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO MOBILE;

KIT DOMOTICO PER IMPIANTI ELETTRICI AVANZATI.

Ciò offrirà agli studenti l’opportunità di partecipare ad attività didattiche teoriche e pratiche fortemente coinvolgenti, nonché di acquisire il bagaglio culturale tecnico indispensabile per affrontare con sicurezza le sfide lavorative del futuro.

Per approfondire la nostra offerta le famiglie interessate sono invitate ad essere presenti agli Open Days organizzati dall’Istituto nelle date 13 e 20 gennaio 2024, in occasione dei quali i docenti saranno lieti di illustrare tutte le potenzialità del corso di “Elettrotecnica Elettronica”.

