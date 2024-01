Seconda a auto a fuoco in due sere, succede a Fondi

Nessun innesco trovato, non ci sarebbero neppure collegamenti con il fatto precedente della notte prima, ma a Fondi tutti si domandano come sia possibile che due auto prendano fuoco due sere consecutive in due zone diverse della città.

Appena prima della mezzanotte di lunedì era scoppiato un incendio su un’automobile in via Luigi Punzi, che aveva portato alla distruzione della Lancia Ypsilon alimentata a gpl, al danneggiamento di un’altra vettura in sosta e di parte di un muro.





Situazione non diversa attorno la mezzanotte tra martedì e mercoledì. Questa volta le fiamme hanno avvolto una Fiat Grande Punto in via Fratelli Cervi, distruggendola, e danneggiando anche qui la parete esterna di uno stabile dove c’è uno studio medico.

Sul posto Vigili del Fuoco, Falchi del Pronto Intervento e Carabinieri della Tenenza di Fondi incaricati delle indagini