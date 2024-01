Nei guai due cittadini di Latina denunciati dai Carabinieri dell’ispettorato del lavoro perché percepivano la misura di sostegno al reddito senza averne diritto.

Denunciati a piede libero un uomo di 37 anni che aveva dichiarato il falso nella domanda per ottenere il sussidio e un altro uomo di 40 anni sempre del capoluogo che non aveva comunicato in cambio del proprio reddito in qualità di componente del nucleo famigliare beneficiario del sostegno.





Per entrambi è scattata la denuncia.