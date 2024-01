Tentato il colpo alle poste ma non portano via nulla

Stanno indagando i Carabinieri del posto sul tentato colpo notturno avvenuto alle Poste di San Lorenzo a Santi Cosma e Damiano.

Sembrerebbe che, i malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso siano riusciti ad entrare nell’ufficio postale.





Difficile comprendere quale fosse il loro obiettivo, in quanto pare che alla fine non abbiano portato via nulla, forse disturbati da qualcosa.

Da analizzare i contenuti delle videocamere di sorveglianza per capire se queste abbiano raccolto elementi che possono tornare utili alle indagini.