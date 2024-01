Cuori infranti e portafogli vuoti: la truffa del catfishing

La truffa del catfishing si sta diffondendo a macchia d’olio in un’era digitale dove i rapporti interpersonali spesso nascono e si sviluppano online. Questa pratica disonesta consiste nel creare un falso profilo personale su internet per instaurare una relazione sentimentale con qualcuno, spesso con l’intento di estorcere denaro. Il catfishing colpisce senza discriminare, lasciando dietro di sé vittime disilluse e spesso in gravi difficoltà finanziarie.

Il catfishing è un fenomeno subdolo che sfrutta la vulnerabilità emotiva delle persone, le storie delle vittime sono spesso simili: un incontro online che si trasforma rapidamente in una relazione intensa, promesse di un futuro insieme seguite da richieste di denaro per emergenze improvvise. La consapevolezza e la conoscenza sono strumenti fondamentali per prevenire e combattere questo tipo di truffa.





La psicologia del catfishing: come e perché funziona

Il catfishing si fonda su una premessa psicologica profonda: il bisogno umano di connessione e comprensione. Gli artefici di queste truffe sono maestri nell’arte della manipolazione emotiva, spesso presentandosi come l’anima gemella perfetta o il partner ideale, creano profili fittizi accuratamente costruiti per attrarre specifiche vittime, sfruttando le informazioni disponibili online per sembrare il più credibili e affascinanti possibile.

Al cuore del successo del catfishing c’è la “teoria del mondo possibile”: l’idea che le persone siano disposte a sospendere l’incredulità e immergersi in una realtà alternativa quando questa appare desiderabile o confortante. In un mondo di relazioni sempre più digitalizzate, è facile cadere nella trappola di un mondo fittizio che sembra offrire tutto ciò che manca nella realtà.

I catfish spesso mirano a individui vulnerabili, che possono essere più facilmente manipolati a causa di un recente trauma, una bassa autostima, o una lunga solitudine. Sfruttando queste vulnerabilità, i truffatori creano legami emotivi intensi, rendendo difficile per le vittime riconoscere i segnali di pericolo o accettare la verità una volta rivelata.

Importante è anche il fenomeno della dissonanza cognitiva: una volta che le vittime hanno investito tempo, emozioni e talvolta denaro, diventa psicologicamente oneroso ammettere di essere state ingannate, questo può portare a negare l’evidenza o a continuare la relazione nonostante i dubbi crescenti.

Oltre a sapere cos’è il catfishing, è fondamentale capire la psicologia del catfishing per riconoscere e prevenire queste truffe: si tratta di un gioco di manipolazione che sfrutta le nostre più profonde aspirazioni e paure, e solo attraverso la consapevolezza possiamo sperare di proteggerci.

Impatto sociale e legale del catfishing: consequenze oltre il personale

Il catfishing non si ferma alla sfera personale delle vittime ma si estende, creando un impatto sociale e legale significativo. A livello sociale, le truffe del catfishing creano un’atmosfera di sfiducia e paura nel mondo delle relazioni online, la diffidenza si insinua nelle interazioni digitali, rendendo più complicato per le persone sincere stabilire connessioni autentiche. Le comunità online, una volta considerate spazi sicuri per esplorare e costruire relazioni, diventano terreni di sospetto e dove avere cautela.

Sul fronte legale, il catfishing solleva questioni complesse, infatti, nonostante la crescente consapevolezza del problema, le leggi spesso faticano a tenere il passo con la natura mutevole delle truffe online. Le difficoltà nell’identificare e perseguire i catfish sono notevoli, dato che spesso si nascondono dietro l’anonimato del web e possono operare da qualsiasi parte del mondo. Le vittime si trovano a dover navigare un labirinto di giurisdizioni e leggi, molte delle quali non sono aggiornate per affrontare specificatamente il catfishing.

Inoltre, il catfishing può avere conseguenze legali per le vittime stesse: in alcuni casi, le vittime vengono indotte a compiere atti illegali come il trasferimento di denaro ricavato da attività illecite o la condivisione involontaria di materiale compromettente. Questo può portare a implicazioni legali anche per chi, inconsapevolmente, si è trovato coinvolto in attività illegali.