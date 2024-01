Come aumentare la sicurezza in casa

Casa dolce casa, un santuario di pace e una fortezza contro il caos del mondo esterno. Tuttavia, questa tranquillità può essere infranta dalla minaccia incombente di furti, una dura realtà che molti sfortunatamente affrontano.

Ma non temere, ci sono misure, sia semplici che complesse, che puoi implementare per trasformare la tua dimora in una vera e propria fortezza.





Vediamo insieme come possiamo aumentare la sicurezza in casa andando, punto per punto, ad analizzare tutti i possibili scenari e come farvi fronte.

Comprendere la mentalità del ladro

Per superare il ladro in astuzia ed evitare che si avvicini a casa nostra, bisogna pensare come un ladro. Questi malfattori cercano spesso il percorso in cui dovranno affrontare minor resistenza: strade non illuminate, finestre non sicure o quella chiave nascosta nel posto più ovvio (nei film è sempre sotto un vaso di terracotta ad esempio!).

Il trucco per aumentare la sicurezza in casa è eliminare queste vulnerabilità, farli pensare due, tre volte, o meglio ancora, dissuaderli del tutto dal considerare la tua casa come il loro prossimo obiettivo.

Piccoli passi possono portare a grandi cambiamenti. Qualcosa di semplice come luci attivate dal movimento può sorprendere ed esporre un intruso, smontando il loro punto di forza: l’oscurità. Allo stesso modo, potare siepi (se si ha un ingresso fiorito) non solo abbellisce il tuo ambiente esterno ma elimina anche i potenziali punti ciechi dove l’intruso potrebbe trovare un nascondiglio ideale.

E non dimentichiamo la tradizione tutta italiana di intrattenere buoni rapporti con il vicinato: una comunità di persone che vanno d’accordo anche se non si frequentano, inconsciamente è un aiuto a guardia di ogni casa della via dove ti trovi ed è il peggior incubo di un ladro.

Sicurezza domestica intelligente

Nell’era digitale, un sistema di sicurezza intelligente è come avere una sentinella digitale a tua disposizione. Videocamere di sorveglianza, antifurti, ce ne sono di vari tipi e hanno costi anche molto abbordabili.

Questi sistemi, che siano telecamere, sensori o allarmi, possono darti costante riscontro monitorando il tutto dal palmo della tua mano, non importa dove ti trovi, basta aprire lo smartphone e l’app collegata al sistema che hai scelto.

La vista di una telecamera può essere un potente deterrente e nel momento in cui ricevi un avviso, puoi notificare le autorità. Decisamente un fattore da considerare per aumentare la sicurezza in casa.

Rinforzare porte e finestre

Le tue porte e finestre sono i principali punti che un ladro mira a scassinare. Ne sanno molto a riguardo i ragazzi del team di Fabbro Roma che quotidianamente lavorano in quest’ambito. Rafforzarli può essere semplice come installare catenacci o tanto avanzato quanto investire in porte di alta sicurezza e pellicole per finestre che resistono alla frantumazione. E ricorda, una serratura è forte tanto quanto il suo telaio, quindi rinforzare il telaio, magari installando una porta blindata, è altrettanto essenziale.

Far sembrare occupata la casa

Una casa che sembra occupata è un bersaglio meno allettante. Timer su luci, TV o radio possono creare l’illusione della presenza, un inganno semplice ma efficace. E quando sei via per un periodo prolungato, avere un parente o un amico che raccolga la tua posta e occasionalmente “viva” nel tuo spazio può essere il mascheramento perfetto.

Questo sembra il trucco più banale ma forse è il più efficace in quanto i ladri effettuano lunghi appostamenti prima di scegliere la preda proprio per accertarsi che non ci sia nessuno in casa e non doversi scontrare con i proprietari dell’appartamento.

Proteggere una casa di campagna

Anche le case fuori mano, lontano dal caos cittadino non sono esenti da rischi. Se hai una casa in campagna, la sicurezza assume una sfumatura diversa. L’isolamento che offre pace dal tran-tran cittadino può anche invitare visitatori indesiderati.

Rinforzare i confini con recinzioni robuste e, se necessario, filo spinato, può essere una barriera formidabile. La tecnologia offre una mano con dispositivi come fototrappole che inviano allerte fotografiche istantanee al tuo telefono, permettendo una sorveglianza h24.

Allo stesso modo, anche per una casa di campagna valgono gli stessi espedienti citati sopra che possono considerarsi universali per aumentare la sicurezza di casa.

Misure di sicurezza post-furto

Nel caso sfortunato di un furto, è vitale mantenere la calma e avvisare immediatamente le autorità senza entrare in casa. Una volta che si sono assicurati che la casa sia in sicurezza, valuta i danni e contatta la tua assicurazione per i reclami. Importante è imparare dall’incidente. Rinforzare i punti violati, installare migliori serrature, allarmi o sistemi di sorveglianza, e trasformare la tua casa in un obiettivo ancora più difficile da scassinare.

Hai compreso come aumentare la sicurezza in casa?

Assicurare la tua casa è un processo continuo, un mix di vigilanza, tecnologia e comunità. Non deve essere un pensiero costante perché rischieresti di vivere nella paranoia costante. Devi dargli semplicemente la giusta attenzione quando necessario.

09Ricorda, anche piccole modifiche ogni tanto, non importa quanto piccole, si accumulano per rendere la tua casa più sicura. Quindi, inizia con le basi, fai un piano di sicurezza secondo le tue necessità e secondo l’abitazione in cui ti trovi. Che tu sia in città o in campagna, ricorda che la tua casa è la tua fortezza. Con misure strategiche e un occhio vigile, puoi creare uno spazio dove la sicurezza e la tranquillità d’animo sono i tratti distintivi del tuo focolare domestico.