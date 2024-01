Ancora infiltrazioni d’acqua al palazzetto dello sport

Nuova pioggia e ancora infiltrazioni al palazzetto dello sport di Fondi, in via Mola di Santa Maria.

Domenica, nonostante la pioggia venuta giù non sia stata così abbondante, sono arrivate nuove infiltrazioni nella struttura sportiva di via Mola di Santa Maria a Fondi.





L’area colpita è sempre la stessa: parliamo della parte altra sopra le tribune, dove c’è il passaggio pedonale per avere accesso ai posti a sedere.

In diversi, sia dirigenti che spettatori, hanno immortalato i fatti, facendo finire la denuncia pubblica sui social.

È almeno la terza segnalazione in tre mesi, senza considerare che le piogge non sono state quasi mai intense in questo autunno-inverno.