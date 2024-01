“Alice in Borderland”, riassunto delle prime stagioni

Nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano, le serie TV tratte da manga giapponesi stanno guadagnando sempre più terreno, offrendo storie avvincenti e mondi affascinanti. Il fenomeno delle trasposizioni da fumetto a schermo ha catturato l’immaginazione di un vasto pubblico italiano, portando avanti una tradizione narrativa ricca di avventure, azione, dramma e fantastici mondi immaginari.

Da Tokyo a Milano, questi adattamenti televisivi provenienti dal Paese del Sol Levante hanno conquistato una base di fan in costante crescita, e non è difficile capirne il motivo. Le serie TV basate sui celebri manga offrono una vasta gamma di generi, dalle epiche storie fantasy ricche di magia e avventura alle commoventi trame drammatiche intrise di emozioni e profondità psicologica.





In questo articolo, esploreremo le ultime news sul mondo delle serie TV tratte da manga, analizzandone una in particolare: “Alice in Borderland”, una serie che ha catturato l’attenzione non solo del pubblico di nicchia e che si appresta a far uscita la terza stagione.

“Alice in Borderland”, uscita la seconda stagione su Netflix

Per quei pochi che non ne hanno mai sentito parlare, la serie televisiva “Alice in Borderland”, basata sull’omonimo manga di Haro Aso pubblicato dal 2010 al 2016 sulla rivista Weekly Shōnen Sunday della Shogakukan, ha catturato l’attenzione degli spettatori con la sua trama avvincente e coinvolgente. La prima stagione diretta da Shinsuke Sato è uscita su Netflix nel dicembre del 2020 con 8 episodi, seguita nel 2022 dalla seconda stagione composta da altri 8 episodi.

Prima stagione

Fin dalla prima puntata Arisu, Karube, Segawa e Chōta si ritrovano in una Tokyo apparentemente deserta e in un mondo è diviso in distretti. Per sopravvivere ed evitare la morte saranno costretti a partecipare ad alcuni “game” pericolosi tratti dalle carte da gioco francesi, i cui semi indicano sfide intricate, spesso mortali, che mettono alla prova l’intelligenza, le abilità e le capacità strategiche di tutti i protagonisti. La serie esplora temi come l’amicizia, la sopravvivenza, e la ricerca di un significato nella vita in circostanze estreme. Leggendo le varie recensioni film e serie tv, sono numerosi gli apprezzamenti ricevuti soprattutto per la trama avvincente e l’ambientazione ben realizzata. Inoltre, gli spettatori hanno giudicato favorevolmente l’adattamento fedele del manga, le sequenze d’azione e la tensione. Tuttavia, alcune critiche sono emerse riguardo ad alcune incongruenze nella trama e alla caratterizzazione dei personaggi, oltre a un ritmo che a volte poteva risultare troppo lento o troppo veloce in determinati punti della serie.

Al di là degli appunti, la serie ha raggiunto un ampio pubblico grazie alla sua suspense ben mantenuta e agli elementi di sopravvivenza e mistero che tengono incollati gli spettatori allo schermo, rendendola una delle serie più discusse e apprezzate della piattaforma Netflix.

Seconda stagione

La nuova stagione presenta dodici nuove prove che coinvolgono le figure delle carte, dunque Fanti, Regine e Re, al posto dei numeri, concentrandosi su vari giochi che tirano in ballo abilità fisiche, di squadra e psicologiche dei personaggi. La narrazione si sviluppa con un ritmo serrato, presentando scene intense fin dall’inizio e creando una connessione più labile tra i giochi e il mondo esterno.

In questo secondo atto oltre la focalizzazione sui giochi si nota un approfondimento di tematiche più astratte, come l’importanza degli ideali e la ricerca di un senso nella vita in un mondo distorto. I personaggi devono affrontare decisioni difficili e lottare per mantenere un’umanità in un ambiente ostile, mostrando una maggiore profondità psicologica rispetto alla prima stagione. La serie rielabora la dinamica dei giochi, offrendo nuove prospettive e sviluppando ulteriormente i co-protagonisti. Nonostante ciò, sono da evidenziare alcune debolezze, come la scarsa caratterizzazione dei personaggi in alcuni momenti e la presentazione delle storie personali poco prima della loro morte, che potrebbe risultare artificiosa nell’intento di suscitare empatia negli spettatori. Volendo riassumere, la serie esplora una dualità tra mondo primitivo e moderno, evidenziata dal contesto distopico in cui si svolgono i giochi e l’evoluzione psicologica dei personaggi.

Senza spoilerare toppo, il finale di stagione è risultato per molti divisivo, sollevando diverse domande senza risposta riguardo alla natura del mondo alternativo e alle regole del gioco. In conclusione, sebbene la seconda stagione di “Alice in Borderland” lascia comunque alcune domande irrisolte, vale davvero la pena guardala per la complessità narrativa e l’adrenalina che trasmette.