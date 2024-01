Il sinistro è stato registrato domenica pomeriggio sulla sulla variante Appia nel comune di Minturno non lontano dal fiume Garigliano.

A causa dell’incidente che ha visto coinvolte ben tre automobili e ferite tre persone di cui due in modo serio, sono intervenuti sia gli uomini del 118 che hanno preso in carico le persone con ferite per trasportarle in ospedale, sia i Vigili del Fuoco di Castelforte.