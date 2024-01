Formia, strade intasate a causa dei lavori su via Vitruvio

Segnalate code un po’ ovunque a Formia, a seguito dei lavori iniziati questa mattina per la sistemazione del manto stradale su via Vitruvio, in particolar modo nel tratto tra l’intersezione di via Nerva e Largo Paone.

A seguito di numerose segnalazioni anche sulle altre strade del centro città, i cittadini si preoccupano non solo per la giornata odierna, ma anche per i prossimi giorni.





Il cantiere, infatti, è attivo da oggi fino a venerdì. Previsto nel tratto di strada interessato dai lavori di asfaltatura il divieto di sosta dalle 7 alle 17, ma soprattutto gli stop alla circolazione stradale: lunedì e martedì divieto di transito nel tratto di via Vitruvio a partire dalle 8.30 fino alla chiusura del cantiere alle ore 17. Negli altri tre giorni di lavori, dunque fino a venerdì, chiusura del tratto di strada dalle 7 del mattino sempre fino alle 17.