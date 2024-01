Terracina, successo per l’evento che ha coinvolto anche la Polstrada

Grande successo per l’iniziativa che si è svolta nella mattinata di sabato presso il palazzetto dello sport di Terracina, dove i più piccoli, accompagnati dai familiari, hanno potuto assistere a esibizioni musicali, di ballo e teatrali. L’evento, promosso dalla Sezione Locale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, ha registrato la presenza del questore di Latina Raffaele Gargiulo, insieme al dirigente del Commissariato di Terracina Marco De Bartolis e, come previsto, ha coinvolto operatori della Polizia Stradale che hanno incontrato i cittadini a bordo del “Pullman Azzurro” per delle lezioni di sicurezza all’interno dell’aula multimediale, allestita con le più moderne tecnologie.

Gli specialisti della Polizia Stradale hanno illustrato le apparecchiature in dotazione e il loro utilizzo, come l’etilometro, il precursore e l’autovelox; inoltre è stato possibile provare il simulatore della guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti: un circuito da percorrere a piedi indossando degli occhiali speciali che causano la distorsione della vista, dando la sensazione dello stato di ebbrezza.

Particolarmente apprezzata è stata inoltre la Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato, la supercar da 666 CV destinata alla vigilanza stradale e al trasporto urgente di organi, plasma e sangue, il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia di Stato che si va ad aggiungere alla già nota Huracan.