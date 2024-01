Latina, ristori servitù nucleare: le dichiarazioni del sindaco Celentano

“Se arriveranno nelle classe comunali, i 27 milioni di euro di ristoro per la servitù nucleare riconosciuti dal Tribunale di Roma (seconda sezione civile) alla città di Latina, la somma sarà comunque i benvenuti – spiega il sindaco Matilde Celentano – ma per sgomberare il campo da qualche inopportuno trionfalismo e da improprie paternità dell’ultima ora, ritengo doverosa una ricostruzione puntuale di questa vicenda iniziata nel 2007 su impulso dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo, se non altro perché la mia amministrazione, che potrebbe finalmente beneficiare del ristoro, è per forza di cose estranea al complicato iter che ha preceduto la sentenza recentemente pubblicata”.

Nel 2007, all’esito di un incontro tenuto nella sala De Pasquale del Comune di Latina tra i sindaci dei comuni italiani che ospitano centrali nucleari, venne costituita l’Ancin, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Nuclearizzati, che come prima iniziativa formale si era data il compito di rivendicare il diritto a percepire il 100% dei ristori, in luogo del 30% stabilito nel 2003 da un decreto legge del Governo Prodi che trasferiva al bilancio dello Stato il 70 per cento degli importi dovuti per le servitù nucleari.





L’azione legale contro la Presidenza del Consiglio di Ministri – Ministero dell’Economia e Finanze e Cipe venne promossa dall’Ancin attraverso l’avvocato Xavier Santiapichi, ma al momento della costituzione in giudizio l’allora Commissario straordinario Guido Nardone ritenne di essere incompetente per assumere quel tipo di iniziativa, scelta che determinò l’esclusione del Comune di Latina dalla rosa dei ricorrenti che di lì a poco si sarebbero visti riconoscere, con sentenza di primo grado e poi anche di appello, il loro diritto a percepire il 100% delle somme dovute a titolo di ristoro per la servitù nucleare.

L’allora sindaco di Lbc provò ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una lettera di diffida e messa in mora, ma senza ottenere alcun risultato. Nel giugno 2020 la Corte di Appello di Roma dispose che i Comuni nuclearizzati che avevano intrapreso il giudizio contro il CdM, Mef e Cipe (Latina non era tra questi) avevano diritto a percepire il 100% dei ristori per la servitù nucleare.

“La circostanza – dice il sindaco Celentano – avrebbe provocato una dura reazione anche da parte di un consigliere comunale, ex esponente di Lbc poi transitato nel Gruppo misto, che accusò Lbc e il sindaco di aver determinato con la loro inerzia la perdita di una importante occasione per il Comune”.

Cinque mesi più tardi, nel novembre 2020, la Giunta Coletta deliberò di promuovere il giudizio contro la Presidenza del Consiglio, il Mef e il Cipe per ottenere i ristori ai sensi del cosiddetto Decreto Scanzano del 2003.

Nel marzo 2021 il Comune di Latina si costituisce con una domanda di accertamento e condanna in materia di contributi in favore degli enti locali ex art.4 del D.L. 314/2003. La sentenza pubblicata il 28 ottobre 2023 ha accertato il diritto del Comune di Latina all’erogazione del contributo annuo senza alcuna detrazione, per tutto il periodo dal 2005 al 2018 e per le annualità maturate. Ma la partita è ancora aperta, perché la sentenza non è definitiva e l’Avvocatura dello Stato potrebbe decidere di impugnarla.

“Qualora il verdetto della Corte di Appello di Roma dovesse passare in giudicato, cosa che mi auguro per la città – conclude il sindaco Celentano – faremo in modo che una quota importante di quel ristoro venga destinata ad opere capaci di migliorare la qualità della vita alla presenza della centrale nucleare. Inoltre, mi attiverò da subito affinché la quota di ristoro che la legge destina in favore della Provincia, venga utilizzata per interventi sul territorio comunale di Latina e non altrove, come già in passato era accaduto grazie all’impegno del sindaco Zaccheo e grazie alla sensibilità e alla correttezza dell’allora presidente della Provincia Armando Cusani”.