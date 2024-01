FOTO – Peschereccio cola a picco a Gaeta

L’allarme è scattato martedì mattina, sulla banchina della darsena di Porto Salvo. Il natante stava imbarcando acqua e poi è completamente affondato.

Immediato l’intervento della Guardia Costiera di Gaeta che per prima cosa ha riscontrato come a bordo non ci fossero uomini dell’equipaggio, mentre poi, ha provveduto ad evitare il problema ambientale dovuto dallo sversamento in mare del gasolio, prontamente arginato dai galleggianti antinquinamento.





Secondo quanto riportato da altri media, il peschereccio che pare provenisse da Terracina era pronto per uscire per una battuta di pesca.

LA GALLERY