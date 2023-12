Disabile rischia di soffocare, salvato dai passanti

Tragedia sfiorata a Gaeta grazie al sangue freddo di vicini e passanti.

Nella serata del 30 dicembre, nella città del Golfo, tra le luminarie natalizie e l’attesa per l’ultimo dell’anno, in una casa del centro, nei pressi del lungomare, si è rischiato di consumare un dramma.





Una persona disabile ha rischiato di soffocare con un boccone di cibo. Immediate le urla e le richieste di aiuto dei parenti che si trovavano con lui, allertando vicini di casa e passanti. La freddezza di alcuni di loro, che hanno provato le classiche manovre “salva vita”, sono riuscite ad evitare il peggio.

Sconcerto, fatica e molta apprensione per tutti i protagonisti, sia per i parenti della persona disabile che per coloro che sono intervenuti. Alla fine, la vicenda, fortunatamente si è conclusa con il lieto fine.