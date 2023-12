Lite fuori dall’enoteca: mandano in 4 all’ospedale, scattano 2 denunce

Durante le feste natalizie a Santi Cosma e Damiano, I Carabinieri della locale

stazione, deferivano in stato di libertà un uomo egiziano di 27 anni una donna italiana

di 29 già gravata da precedenti di polizia, entrambi residenti nel centro del sud della provincia pontina, per il reato di lesioni aggravate in concorso.

Nello specifico i due, a seguito delle circonstanziate verifiche eseguite dai militari dell’Arma, figuravano essere i responsabili delle ferite da arma da taglio occorse nei confronti di 4 uomini di età compresa tra i 29 e 31 anni, provenienti dal frusinate, subite durante una furibonda lite scaturita per futili motivi durante la notte del 23 dicembre all’esterno di un’enoteca di Santi Cosma e Damiano.





Per le vittime si rendeva necessario l’intervento di personale sanitario che prestava loro le dovute cure del caso, mentre i responsabili venivano prontamente individuati e identificati dai militari del Comando Arma locale, coadiuvati nell’intervento dal personale della Sezione

Radiomobile di Formia e della Tenenza di Gaeta.