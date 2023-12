Formia, arriva la parata di mongolfiere… su trampoli

Venerdì 29 dicembre a Formia, a partire dalle 18 in piazza Aldo Moro, appuntamento con “Les Montgolfières”. Una parata itinerante di mongolfiere giganti, piena di colori, realizzata su trampoli, con splendidi costumi da mongolfiera originali, realizzati a mano.

FOTOGALLERY





1 di 6

“Uno spettacolo di grande impatto visivo, messo in scena da attori professionisti capaci di coinvolgere gioiosamente il pubblico, accompagnati da un carro scenografico per l’ambientazione musicale”, sottolineano dal Comune. “Lo spettacolo è adatto a tutte le tipologie di pubblico e coinvolge grandi e piccini in un viaggio fantastico attraverso vie e piazze”.