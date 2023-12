Allontanato con una misura d’urgenza, si ripresenta dalla ex: arrestato a Natale

Nel pomeriggio di lunedì, giorno di Natale, a Fondi i carabinieri della Tenenza locale – in collaborazione con il personale del N.O.R., Aliquota radiomobile – hanno tratto in arresto un 42enne. Aveva violato la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, applicatagli nella stessa mattinata.

“Con una futile motivazione si presentava presso l’abitazione della ex convivente, cercando un contatto con la stessa e venendo videoripreso nella sua azione delittuosa”, ricostruiscono dal Comando provinciale dell’Arma.





Allontanatosi subito dopo, è stato rintracciato presso lo scalo ferroviario di Fondi, mentre cercava di far perdere le proprie tracce.