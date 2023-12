Maltrattamenti in famiglia, 42enne allontanato d’urgenza da casa

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina hanno eseguito un decreto di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare emesso dal pubblico ministero nei confronti di un uomo di 42 anni del capoluogo, indagato per il reato di maltrattamenti contro i familiari.

In particolare, dopo aver subito nel corso degli anni diverse condotte violente da parte del marito, dopo l’ennesima aggressione la moglie aveva deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, sia per porre fine al clima familiare di terrore che per tutelare e proteggere l’incolumità propria e dei figli minori.





Immediatamente informato dagli operanti, il pubblico ministero ha pertanto disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa nei confronti del marito violento, “per scongiurare che le condotte criminose potessero essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la moglie e i figli minori”.

Si tratta di una delle prime applicazioni della legge del 24 novembre 2023, entrata in vigore il 9 dicembre, che persegue l’obiettivo di migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza, rendendo più efficaci le azioni di protezione preventiva e rafforzando, al contempo, le misure contro la reiterazione di specifici reati di violenza contro le donne, estesa all’ambito domestico e di contrasto alla recidiva.