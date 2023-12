L’appello ai giovani dell’associazione familiari e vittime della strada: “Non buttate la vita”

Un appello ai giovani, affinché siano più consapevoli quando sono al volante. Lo ha lanciato Giovanni Delle Cave, papà del compianto Eros e presidente dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada. “Che ricordino sempre quanto è pericolosa e mortale l’alta velocità e la disattenzione alla guida, soprattutto in questo periodo di festa”, dice Delle Cave rivolgendosi ai ragazzi. “Giorni particolari in cui i festeggiamenti spesso si protraggono fino a tarda ora e i riflessi del guidatore possono essere indeboliti dalla stanchezza e dagli effetti delle eventuali bevande alcoliche assunte”.

“Bisogna sempre essere vigili dato che, nonostante le misure di prevenzione, il pericolo è sempre in agguato e, spesso, gli incidenti più gravi, se non addirittura mortali, avvengono proprio nei tratti vicino a casa, quando ormai l’attenzione e la tensione alla guida si sono attenuate. Nei giorni del santo Natale è quindi ancor più necessaria la cautela, perché in questi momenti aumentano i veicoli sulle strade e il nervosismo al volante”.





“Disattenzione, troppa sicurezza, macchine di grossa cilindrata: soprattutto i nostri giovani spesso si trovano per strada al volante di mezzi che non sono in grado di tenere a bada. Le cause (presunte) di incidente mortale sono quasi sempre riconducibili ad errori di guida o mancato rispetto delle norme stradali: 31% eccesso di velocità; 20% mancata precedenza; 16% per stato psico-fisico alterato (abusi di alcool o droga, malore); 14 distrazione del conducente”.

“Interessante notare come nel caso degli incidenti diurni, 3 su 4 avvengono per collisioni con altri veicoli, a differenza di quanto avviene di notte, quando diventano meno della metà. Con il sopraggiungere del buio diventano più frequenti cause riconducibili a imprudenza. Come padre pieno dolore vi dico: ragazzi amate la vita”.