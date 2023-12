Centro storico alto di Terracina, terza edizione del “Natale in Corso d’Opera”

Per tutto il periodo natalizio, fino alla Epifania, lungo le vie principali del centro storico alto di Terracina è possibile vedere l’esposizione fotografica “I Custodi dell’Anima”, un progetto ideato e realizzato da Mauro Palazzi nell’ambito dell’iniziativa “Natale in Corso d’Opera”.

Le immagini dell’allestimento fotografico, appositamente realizzate, ritraggono statue di Angeli e altre figure presenti nel cimitero monumentale di Terracina risalenti alla seconda metà del 1800 e l’inizio del 1900, sculture, per la maggior parte, di ottima manifattura e di pregiata sensibilità artistica. “Lo scopo del progetto – spiega l’ideatore – è di sensibilizzare i visitatori e i cittadini sulla ricchezza e la bellezza delle opere conservate nei molti luoghi pubblici della città alle quali normalmente non si presta la giusta attenzione”.





Giunta alla terza edizione, “Natale in Corso d’Opera” è una iniziativa che, promossa dal Comitato esercenti del centro storico alto, patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia Sede Storica di Terracina, mira alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, architettonico, paesaggistico e monumentale di Terracina Città d’Arte. Per l’occasione è stato elaborato un apposito calendario di visite culturali tematiche curato dall’Archeoclub di Terracina con cinque appuntamenti a partire dal 9 dicembre al 7 gennaio, del quale è possibile avere informazioni sulla pagina Facebook dell’Associazione.