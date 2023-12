Come usare l’olio di CBD contro l’ansia: tutto quello che devi sapere

L’ansia colpisce le persone in modi diversi. È la risposta naturale, a volte sana, del nostro corpo allo stress. Poiché siamo progettati per sopravvivere, la nostra mente presuppone che ci siano più cose a minacciarci di quante ce ne siano in realtà, rendendoci più ansiosi del necessario.

A volte, i sentimenti peggiorano nel tempo o persistono e non scompaiono. Per molti può sembrare insopportabile. Sebbene siano disponibili molti trattamenti efficaci, alcune persone preferiscono utilizzare prodotti naturali come l’olio di CBD per l’ansia .





L’olio di CBD è un olio naturale a base vegetale (presente nelle piante di marijuana) efficace nel ridurre l’ansia e migliorare la qualità del sonno nelle persone con disturbo da ansia sociale, come indicato in diversi studi. Non contiene THC, l’ingrediente psicoattivo della marijuana, quindi non ti farà sballare.

Come usare l’olio di CBD per l’ansia?

L’olio CBD può essere rappresentato in vari stati, dagli edibili agli spray agli oli. Non esiste una forma distinta che funzioni meglio nell’alleviare i sintomi dell’ansia, poiché l’efficacia cambia a seconda della persona e della condizione da trattare.

Gli operatori sanitari e gli istituti di ricerca devono ancora stabilire una dose raccomandata per la terapia con CBD, quindi potrebbe non essere sempre elencata. Tuttavia, idealmente, dovresti iniziare con un dosaggio inferiore, circa 300-600 mg di CBD, per verificarne l’efficacia e aumentare lentamente, se necessario.

Anche il tipo di prodotto CBD utilizzato e il modo in cui viene somministrato svolgono un ruolo fondamentale nella sua efficacia.

Esistono diversi modi per utilizzare l’olio di CBD per l’ansia. Puoi assumerlo per via orale, sotto forma di capsule, caramelle gommose o tinture. Puoi anche utilizzarlo localmente applicandolo sulla pelle sotto forma di creme, lozioni o oli.

Tuttavia, puoi anche vaporizzare l’olio CBD in uno vaporizzatore a penna o in una sigaretta elettronica. Andiamo a vedere nei dettagli i modi di usare l’olio CBD per combattere l’ansia.

CBD orale

Il CBD sotto forma di oli e spray è molto diffuso poiché è facile da somministrare. Gli oli di CBD sono più efficaci se assunti per via orale, sotto la lingua. Puoi assumere la dose necessaria con un contagocce e spremere qualche goccia sotto la lingua per una ventina di secondi prima di deglutirla.

L’assunzione del prodotto sotto la lingua gli consente di essere assorbito rapidamente nel flusso sanguigno (poiché piccoli capillari riempiono le mucose) immediatamente, bypassando il sistema digestivo.

I prodotti orali al CBD possono essere assunti in qualsiasi momento per alleviare l’ansia, ma è meglio all’inizio della giornata. Di solito, questa forma di utilizzo mostra l’effetto nella prima mezz’ora o in un paio d’ore.

Commestibili

Un altro modo diffuso per assumere il CBD è attraverso alimenti come le caramelle gommose. Il dosaggio è già predeterminato e sono disponibili in vari gusti. Sono anche più discreti da consumare in pubblico poiché sembrano caramelle standard.

Gli edibili sono comodi da portare con sé ovunque ne hai bisogno. Ma le caramelle gommose non agiscono rapidamente, quindi potrebbero non essere la scelta perfetta per situazioni acute come attacchi di panico o attacchi di ansia.

Svapare

Lo svapo è uno dei modi più veloci per sperimentare gli effetti del CBD. Questa forma rilassa immediatamente, solitamente preferita da chi è sotto tremenda pressione, come chi fa una presentazione aziendale davanti a un vasto pubblico o sta vivendo una situazione di ansia acuta.

Le preoccupazioni relative allo svapo riguardano le sostanze chimiche presenti nel liquido di svapo e le bobine di riscaldamento all’interno delle penne.

Alcuni altri metodi comunemente usati per la somministrazione del CBD sono le capsule o i fiori di cannabis. Comprendere come utilizzare l’olio di CBD per l’ansia aiuta anche essenzialmente a identificare la rapidità con cui questi cannabinoidi iniziano a diventare efficaci.

Cosa fa l’olio di CBD contro l’ansia?

L’olio di CBD funziona attraverso l’interazione con l’endocannabinoide nel sistema del corpo. Questo è il sistema che aiuta a regolare il sonno, l’umore e il dolore. Aiuta ad aumentare i livelli di endocannabinoidi nel corpo, il che può aiutare a ridurre l’ansia.

Inoltre, il CBD influenza i GPCR (recettori accoppiati alle proteine ​​G) nel sistema nervoso centrale che contengono i recettori del dolore e della glicina che gestiscono la serotonina. Il modo in cui questi recettori vengono influenzati dall’assunzione di CBD fornisce ad alcune persone un effetto calmante.

Ma cosa fa esattamente l’olio di CBD? Protegge il cervello riducendo gli effetti dannosi degli ormoni dello stress nel corpo e riducendo i sintomi dei disturbi d’ansia come disturbo da stress post-traumatico, disturbo da panico e disturbo d’ansia sociale. Riduce anche il livello degli ormoni dello stress nel corpo, come il cortisolo.

Inoltre potenzia gli effetti della serotonina, neurotrasmettitore che regola l’umore e l’ansia. L’olio di CBD interagisce con i recettori della serotonina nel cervello aumentando i livelli, il che migliora il tuo umore e ti aiuta a sentirti più rilassato. Infine riduce l’infiammazione, che serve ad alleviare i sintomi di ansia e depressione.

È meglio l’olio di CBD o l’olio di canapa per l’ansia?

L’olio di canapa e l’olio di CBD sono molto diversi, anche se sono creati da parti della stessa pianta. L’olio di canapa proviene dai semi della pianta di marijuana e, sebbene abbia benefici per la salute, non contiene CBD.

L’olio di CBD viene estratto dalle foglie, dai fiori e dal gambo della pianta e viene utilizzato per trattare qualsiasi cosa, dalla depressione e ansia all’insonnia.

Quando si tratta di olio di CBD rispetto a olio di canapa per l’ansia, entrambi possono aiutare a ridurla, anche se in genere si concorda sul fatto che l’olio di CBD è complessivamente migliore per trattare l’ansia.

Interagisce positivamente con il sistema endocannabinoide, ossia ciò che regola il nostro umore. Gli studi hanno scoperto che può aiutare ad alleviare l’ansia sociale ed eliminare la paura.

L’olio di canapa è ricco di omega-3 e omega-6, che supportano la salute del cuore. Questi acidi grassi essenziali possono efficacemente abbassare la pressione sanguigna e il rischio di accumulo di placche nelle arterie. Ma a differenza dell’olio di CBD, l’olio di canapa non ha alcun beneficio terapeutico. Questi prodotti sono entrambi disponibili sul sito justbob.it, con assicurazione di efficacia al 100%.