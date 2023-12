Incidente a Latina, muore il parroco terracinese don Dario Bottiglia

Ancora un incidente stradale dagli esiti mortali, in provincia di Latina. Si è verificato nella mattinata di mercoledì alla periferia del capoluogo, all’incrocio tra strada Chiesuola e via del Saraceno. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, la Golf Volkswagen condotta da un ventenne ha impattato violentemente con una Ford Focus, che nella carambola è stata sbalzata fuori strada.

Ad avere la peggio il conducente di quest’ultima macchina, don Dario Bottiglia, 70enne originario di Terracina e fino a un paio di anni fa parroco della chiesa di Sant’Antonio da Padova, proprio nelle vicinanze del luogo che ha fatto da sfondo al tragico sinistro. Ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti, Bottiglia è deceduto nello stesso pomeriggio.





I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Domenico Savio, a Terracina, e a presiedere la celebrazione sarà il vescovo Mariano Crociata. Tuttavia, fanno sapere dalla Diocesi, “ancora non è stato possibile fissare il giorno e l’orario delle esequie poiché la Procura di Latina sta eseguendo ancora gli accertamenti preliminari sull’incidente stradale. Con molta probabilità i funerali potrebbero tenersi venerdì 22 dicembre, alle ore 10.30”.