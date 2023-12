Furto in casa, a Lenola denunciata una giovane

Nella serata del 19 dicembre, a Lenola, i carabinieri della Stazione locale hanno identificato e deferito in stato di libertà per il reato di furto in abitazione una 24enne residente in paese.

“La predetta – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma – mentre era ospite a casa di una persona, approfittando del fatto che il predetto stesse dormendo a seguito dell’assunzione di psicofarmaci, gli asportava la somma contante di 700 euro che erano custoditi nella tasca dei pantaloni, quattro cellulari ed alcuni generi alimentari”. La refurtiva ammonta a circa mille euro.