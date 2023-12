I Carabinieri del Nas in azione tra Terracina, Pontinia e Latina, per una delle classiche operazioni messe in campo nel periodo prenatalizio: ovvero quella del sequestro di prodotti alimentari a causa della mancata tracciabilità.

In alcuni locali del territorio della parte sud della piana pontina, i militari hanno sequestrato la bellezza di 130 chilogrammi di pane, carne, pesce e dolciumi vari. Multe complessive per ben 3500 euro.