Bonus porte blindate, tutte le info utili sull’incentivo

La sicurezza in casa, di questi tempi, non è mai troppa. In molti, infatti, scelgono di proteggersi in modo sempre più mirato da possibili intrusioni sospette che possono creare grandi spaventi ma anche danni alla casa e ai suoi averi. Di questi tempi si investe nell’installazione di antifurti e sistemi di sicurezza ma anche nel montaggio di porte che rendono più difficile l’accesso in casa.

In alternativa, su Bricoshop24 è possibile acquistare anche portoni blindati più adatti per l'esterno.





In pochi lo sanno, ma anche per questi tipi di interventi relativi alla casa esiste un incentivo. Si tratta del bonus per le porte blindate come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate. Vediamo maggiori dettagli su come funziona e come richiederlo.

Bonus porte blindate, una precisazione

Negli ultimi tempi lo Stato ha messo in atto una serie di bonus per aiutare i cittadini a sostenere alcune spese relative alla casa e a finanziare le spese di ristrutturazione. Sovvenzioni che si attivano in modalità diverse in base a singoli casi, con erogazione di liquidità, detrazioni fiscali e altre strategie che vengono vagliate di caso in caso.

Tra le varie opzioni c’è anche un contributo relativo all’installazione delle porte blindate. Un caso che è stato attenzionato dall’Agenzia delle Entrate, che ha usato uno specifica richiesta giuntale da un contribuente, per fugare ogni dubbio in merito. Nel caso specifico è stato chiesto se un intervento di sostituzione di un portone in legno ad una sola anta con un portone blindato a due ante, ma della stessa dimensione rispetto al telaio, rientrasse o meno nel quadro previsto dalla legge per chiedere la detrazione.

La risposta da parte dell’Ente è stata positiva spiegando che il bonus riferito alle porte blindate segue le stesse condizioni in vigore per il bonus ristrutturazioni, ovvero la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Le info utili sul bonus porte blindate

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate il bonus per le porte blindate è valido qualora si installi un dispositivo di questo genere o uno simile per evitare intrusioni in casa. Può essere richiesto dal proprietario o dal detentore dell’immobile e prevede la detrazione con un’aliquota del 50% fino al 31 dicembre 2024.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’aliquota, invece, scende al 36% come accade anche per il bonus ristrutturazioni perché, come detto, la sovvenzione per le porte blindate segue le stesse regole. La percentuale si abbassa ma la detrazione resta in vigore in maniera indeterminata.

La cosa essenziale, per usufruire dell’agevolazione, è che il pagamento si effettui con uno o più bonifici parlanti, seguendo la procedura relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni, e conservando tutta la documentazione da mostrare per eventuali controlli.

Foto di Nenad Maric da Pixabay