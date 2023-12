Incidente sulla Fondi-Itri, strada bloccata e arriva l’eliambulanza

Ancora un incidente, l’ennesimo, quello registrato intorno alle 17 di martedì in zona Sant’Andrea tra Fondi e Itri.

Almeno tre i mezzi coinvolti, tre le persone ferite di cui due in codice rosso. Per uno di loro, un giovane di 28 anni del posto è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto presso un noto nosocomio romano.





Sul posto la Polizia Locale di Fondi per i rilievi e il supporto degli agenti del commissariato di Fondi e dei Falchi Pronto Intervento per la gestione del traffico e i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo.

La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere sia i soccorsi che i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.