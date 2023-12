Il sindaco di Fondi, già in prima linea dopo l’operazione

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto è stato dimesso, sta bene ed è già tornato al lavoro. Ieri sera ha infatti preso parte, a sorpresa, all’evento “Cantando Intorno al Presepe” augurando a tutti i presenti un Natale ricco di valori e affetti sinceri.

«Colgo l’occasione – ha commentato – per ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero e una manifestazione d’affetto: ho ricevuto migliaia di messaggi che mi hanno dato tanta forza. Sono stati momenti difficili ma il peggio è passato e trascorrere una serata all’insegna della tradizione natalizia, in compagnia delle voci angeliche dei bambini e della corale, è stato un ristoro per l’anima. Voglio inoltre esprimere un sentito ringraziamento al personale del pronto soccorso di Fondi, del 118 e, soprattutto, del laboratorio di emodinamica del “Dono Svizzero” di Formia diretto dal dottor Raffaele Papa, un grande professionista contraddistinto anche da una grande umanità. Senza il suo intervento, ma anche senza tutti gli uomini e le donne del reparto, non sarei sicuramente potuto tornare al lavoro così in fretta e così in forma».