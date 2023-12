Tutti i tipi di chiave Torx in commercio al momento

Dagli anni ’60 a oggi, il settore degli elementi di fissaggio è stato caratterizzato da una vera e propria rivoluzione: l’avvento e la diffusione del profilo Torx.

Molto più sicuro e resistente della classica impronta dritta e decisamente meno faticoso del foro a croce (o “a stella”), questo profilo è sempre più utilizzato su viti e bulloni impiegati nei settori più disparati.





Nell’articolo di oggi vediamo quali sono i vantaggi del profilo Torx, perché è così apprezzato e quanti tipi di profilo e di chiave Torx esistono.

Perché tutti apprezzano il profilo Torx

Detto in parole povere, la grande popolarità del profilo Torx è dovuta al fatto che risulta molto più sicuro e consente di lavorare con maggiore semplicità su viti e bulloni.

Un tempo, le viti presentavano solo due profili: il classico taglio orizzontale e quello a croce, su cui ancora oggi è possibile lavorare con cacciaviti semplici o a stella. Il limite di questi due profili è legato al fatto che entrambi causano frequenti scivolamenti dello strumento che risultano in danni all’elemento di fissaggio stesso, alle apparecchiature e superfici su cui si lavori, oppure addirittura in infortuni.

Per evitare che l’attrezzo scivoli, inoltre, l’utente deve esercitare una pressione perché la chiave o il cacciavite rimangano saldamente posizionati all’interno della testa della vite o del bullone.

Grazie alla caratteristica forma a stella a sei punte con gli angoli arrotondati, il profilo Torx permette l’incastro perfetto tra chiave ed elemento di fissaggio, eliminando così entrambi i problemi caratteristici dei profili appena citati.

Torx e Torx External

Il profilo Torx classico è in assoluto il più popolare. Sulla testa dell’elemento di fissaggio è caratterizzato da una rientranza (chiamata anche “impronta”) dalla forma caratteristica, mentre le chiavi (spesso a forma di “L”, come le brugole) vi vanno inserite all’interno.

Chiaramente, ne esistono di diverse dimensioni, ma funzionano tutte allo stesso modo: la chiave si inserisce nella testa di viti e bulloni.

Il profilo Torx External viene spesso indicato con la lettera “E” e funziona esattamente al contrario: la testa del bullone è a forma di stella in rilievo, mentre la chiave ha una rientranza che permette di avvolgere l’elemento di fissaggio. Questa modifica permette di lavorare in maniera più rapida, come se si usasse una chiave a cricchetto.

Tamper Resistant

Il profilo Torx Tamper Resistant è la cosiddetta opzione antivandalo ed è anche considerata una delle più resistenti tra questi strumenti.

Indicato con la sigla “TR”, al semplice profilo Torx è stato aggiunto un cerchio in rilievo al centro dell’impronta sull’elemento di fissaggio e, in corrispondenza, un foro circolare al centro della chiave, conferendogli una forma simile a quella di una margherita. Ciò assicura che tali viti o bulloni non possano essere allentati o serrati usando altri attrezzi se non quelli specifici.

Oggi questo profilo viene impiegato attivamente nel processo di riparazione e di sostituzione della batteria per apparecchiature elettroniche come computer e smartphone. Il vantaggio principale di questi strumenti è la loro impareggiabile ergonomia, che semplifica notevolmente il processo di lavoro.

Torx Plus e Torx Plus External

L’evoluzione più recente del profilo Torx: gli angoli arrotondati della stella a sei punte sono stati ulteriormente smussati per rendere la connessione fra elemento di fissaggio e chiave ancora più sicura e resistente ed eliminare le possibilità che i profili si spanino.

Come per il Torx tradizionale, la versione External si distingue per il fatto che la testa della vita o del bullone sia in rilievo e la chiave, al contrario, presenti il foro corrispondente.

Questo tipo di profili è sempre più usato per i pannelli elettronici di automobili e altri mezzi di trasporto e negli elettrodomestici.