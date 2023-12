Latina, nuovo giro di vite nel quartiere Nicolosi: il bilancio

Nella serata di giovedì la Questura di Latina ha coordinato di nuovo un servizio straordinario interforze “finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali” nel capoluogo, “anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini”.

Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante, Polizia Amministrativa, Squadra Mobile, Polizia Stradale e Reparto Prevenzione Crimine Lazio – d’intesa con gli equipaggi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, sono tornati ad effettuare specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere Nicolosi.





Nella circostanza gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 125 persone, di cui 15 straniere. Sono stati inoltre controllati 78 veicoli e 5 esercizi commerciali.

Nel corso delle attività un uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre un’altra persona è stata denunciata per resistenza a P.U..

“Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo”, evidenziano dalla Questura.