Investimento mortale alla stazione, treni in tilt sulla Roma-Napoli

Una fine drammatica ancora tutta da spiegare e disagi a raffica sulla linea ferroviaria. Intorno alle 10 di venerdì la stazione di Priverno-Fossanova ha fatto da sfondo alla morte di un uomo, travolto da uno dei convogli in transito. Secondo le prime informazioni si tratta di un cittadino extracomunitario, investito per cause ancora al vaglio delle autorità competenti: non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario. Le indagini sono in corso.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo teatro del tragico decesso hanno operato carabinieri, poliziotti del Commissariato e agenti della Municipale.





Immancabili, a margine del dramma, problemi ad ampio raggio sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Roma-Napoli, gradualmente ripresa senza particolari disagi solo dalle 14.30. Si sono registrati ritardi da 10 a 90 minuti per 9 treni regionali, 8 Intercity sono stati deviati e hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti, mentre uno è stato cancellato.