Giulia Gonzaga, a Fondi un salotto culturale sulla figura della contessa

Per concludere in bellezza il 2023, in cui ricorrono i 510 anni dalla nascita di Giulia Gonzaga, giovedì nel castello Caetani di Fondi si è tenuto un incontro sulla figura della contessa, un salotto culturale di fine anno che ha saputo coinvolgere ed entusiasmare.

Grande partecipazione e interesse per l’evento, che ha visto riunirsi nella sala terranea del castello di Fondi scrittori, storici, ricercatori, artisti e commercianti che nel corso dell’anno hanno reso omaggio alla contessa. Un appuntamento ricco di storia, bellezza, cultura e gusto organizzato dalla associazione Pro Loco Fondi e patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune.





A condurre la serata c’era Stefania Maria Giulia Di Benedetto, direttrice della Pro Loco e autrice del libro “Giulia Gonzaga la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità”, testo teatrale rappresentato a Fondi nell’autunno scorso presso l’auditorium Sergio Preti; Vittorio Ricci autore del recente saggio dal titolo “Giulia Gonzaga Colonna, la casta diva: la bella irrequieta e libera Contessa di Fondi”; Nastassja Di Cicco scrittrice del saggio storico dal titolo: “Ippolito de Medici, una storia da riscrivere”. È inoltre intervenuto nello scambio di notizie sulla contessa l’esperto di storia locale e collezionista Massimo Rizzi. Tra i presenti il pittore Carlo Spirito, che ha realizzato un quadro che riproduce le sembianze della contessa.

Il pubblico ha avuto l’opportunità di partecipare direttamente al dibattito e di immergersi nell’affascinante storia di Giulia Gonzaga, una delle figure più emblematiche del suo tempo, che visse una vita straordinaria e fuori dagli schemi.

Giulia Gonzaga ha ispirato anche il gusto del palato generando prodotti del territorio come la mozzarella “Giulia… una mozzarella divina” del Caseificio Porta Roma e il panettone “Divina Giulia Amarena & Vaniglia” del ristorante Da Fausto, ospiti della serata con le loro creazioni dedicate alla contessa.