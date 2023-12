“Nelle giornate del 24 e 31 dicembre il quartiere di Mola diventa il punto di attrazione dell’intera città. Migliaia di ragazzi si riversano nei vicoli del borgo per festeggiare e per il tradizionale scambio degli auguri.

Un evento diffuso che dona vivacità e senso di comunità. Al tempo stesso una ricorrenza che genera un importante indotto economico. Una tradizione consolidata che deve essere sostenuta e gestita dal Comune” . Lo scrivono in una nota i consiglieri di opposizione Luca Magliozzi e Alessandro Carta.

“Quest’anno chiediamo, però, all’Amministrazione di intervenire per tempo, considerando il Brindisi di Natale come un grande evento e regolamentandolo come tale dal punto di vista amministrativo.

Invitiamo il Sindaco a convocare un tavolo di coordinamento con Prefettura, forze dell’ordine, gestori dei locali e associazioni dei residenti per pianificare e organizzare quello che va considerato a tutti gli effetti come un grande evento pubblico.





Nel corso degli anni, infatti, non si è mai riusciti a gestire questo appuntamento: enormi assembramenti e mancanza di pianificazione da parte del Comune hanno costituito spesso un pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone. Solo per una casualità ancora non si sono verificati incidenti gravi durante queste giornate.

Ricordiamo che proprio queste criticità, verificatesi lo scorso anno durante la Vigilia di Natale nel quartiere di Mola, spinsero il Sindaco di Formia a firmare un’ordinanza molto restrittiva per regolamentare i festeggiamenti di capodanno.

Continuare ad affidarsi al caso mette a rischio sia la sicurezza che le attività economiche: si faccia uno sforzo per valorizzare e gestire questo evento e, al contempo, garantirne la sicurezza.

I gestori non vengano lasciati soli in questo importante periodo dell’anno, si inserisca questo appuntamento nel calendario ufficiale delle festività natalizie del Comune di Formia e lo si estenda a tutte le zone della città.

Per non mettere a rischio questa bella tradizione della nostra città, abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione consiliare su questo argomento”.