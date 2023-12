Cresce il settore NLT nel Lazio, seconda regione in Italia

Il noleggio a lungo termine è una modalità che piace agli italiani: una realtà che sembra coinvolgere tutte le regioni italiane, con il Lazio che ovviamente non fa eccezione, anzi. Si parla infatti della seconda regione nella classifica italiana in merito alla diffusione del NLT, come scopriremo insieme oggi, secondo i dati prodotti dal report di UNRAE. Scopriamo quindi tutti i numeri sulla diffusione del noleggio auto a lungo termine in Italia e nel Lazio.

L’andamento del noleggio a lungo termine in Italia





In base ai dati contenuti nel report di UNRAE e MIT, il primo semestre di quest’anno ha regalato grandi soddisfazioni al settore del noleggio auto a lungo termine. Una situazione, questa, che riguarda sia il mercato delle aziende, sia quello dei privati, dato che entrambe le categorie stanno cominciando a scegliere sempre di più il noleggio a lungo termine per trovare nuove soluzioni di mobilità. Entrando nel dettaglio, si parla di oltre 363 mila contratti stipulati fra gennaio e giugno 2023, con una crescita superiore al +21%, se si fa un confronto con il primo semestre dell’anno precedente (2022).

Naturalmente dal report di UNRAE emergono altri dati interessanti, come quello riguardante la motorizzazione preferita per l’NLT, ovvero il diesel (35,4% del totale, ma in calo). Sta invece aumentando l’attenzione nei confronti delle auto ibride e delle vetture plug-in. Per quel che riguarda la situazione a livello regionale, il Lazio raggiunge la seconda posizione in classifica con il 13,8% dei contratti NLT. Al primo posto troviamo la Lombardia, con il 32,4% dei contratti, mentre il podio viene chiuso dal Piemonte, con l’8,9% delle quote. Al quarto e al quinto posto, infine, troviamo il Trentino Alto-Adige e l’Emilia-Romagna, rispettivamente con l’8,6% e l’8,2%. Fra le province, invece, spiccano Napoli, Varese e Bari.

NLT in Italia: è boom tra i privati

Sebbene il settore NLT stia collezionando dei dati eccellenti su ogni fronte, in particolare quello del noleggio alle società, il comparto dei privati è in forte aumento. Si parla di un vero e proprio boom di contratti. Un successo dovuto ai vantaggi intrinseci del servizio, come anche di opzioni che prevedono la possibilità di noleggiare un’auto a lungo termine senza pagare un anticipo: la modalità ad anticipo zero permette infatti di ottenere la propria auto senza versare alcun acconto, anche se a fronte di una rata generalmente più alta.

Tornando ai dati italiani, nella Penisola sono stati immatricolati oltre 415 mila veicoli con la modalità del noleggio a lungo termine nel 2023, raggiungendo un valore complessivo superiore ai 10,5 miliardi di euro. Sono oltre 250 mila i clienti che hanno scelto di rivolgersi ad una società specializzata in NLT, il che comprende anche le PA (pubbliche amministrazioni). In pratica, ad oggi un terzo delle vetture nuove viene immatricolato in Italia tramite la modalità del noleggio auto a lungo termine.

In conclusione, parliamo di dati che indicano uno stato di salute eccellente del comparto NLT, anche se, considerando le sue prospettive, non si dubita che questo settore sia destinato a crescere ulteriormente.

Foto di Tumisu da Pixabay