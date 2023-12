Capitale della Cultura, “Latina e Gaeta finaliste”

Le due città pontine di Gaeta e Latina sono entrambe nella ristretta cerchia delle dieci città che si contenderanno l’ambito e prestigioso riconoscimento di capitale italiana della cultura per il 2026.

A rendere nota la selezione, che non può che inorgoglire l’intero territorio, ci ha pensato il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli.





LA NOTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GERARDO STEFANELLI

“Latina e Gaeta sono tra le dieci città finaliste per ottenere l’ambito riconoscimento di capitale italiana della cultura 2026. La giuria ha infatti scelto i dieci progetti finalisti tra le 16 candidature pervenute promuovendo le proposte di Latina e Gaeta. Come presidente della Provincia sono davvero orgoglioso che ben due località del territorio pontino siano state considerate titolari dei requisiti necessari per poter accedere alla fase finale delle selezioni. Un risultato che premia la bellezza e le peculiarità del nostro territorio con l’augurio di riuscire a vincere questa competizione”.