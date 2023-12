Leasing immobiliare, come funziona e quali sono i vantaggi

In termini finanziari quando si usa il termine leasing si fa riferimento a un contratto di locazione finanziaria che consente a un soggetto, detto “utilizzatore”, di utilizzare un bene di proprietà di un altro soggetto, detto “concedente”, pagando un canone periodico. Il contratto di leasing ha una durata predeterminata, alla scadenza della quale l’utilizzatore può esercitare l’opzione di acquisto del bene al prezzo concordato.

Un concetto che può essere applicato a tanti ambiti, anche quello immobiliare, una forma di finanziamento che consente al locatario finanziario di utilizzare un immobile di proprietà di un altro soggetto, detto locatore, pagando un canone periodico. Anche in questa fattispecie, come per il leasing generico, quando scade il contratto si può scegliere di esercitare l’acquisto dell’immobile al prezzo concordato.

Tipologie di leasing immobiliare





Il leasing immobiliare può essere utilizzato per finanziare l’acquisto di immobili di diversa natura, come appartamenti, uffici, negozi, magazzini, ecc… una delle casistiche maggiormente diffuse si riscontra con il leasing immobiliare commerciale, ovvero fattispecie nella quale l’immobile in questione sia finalizzato allo svolgimento di una attività produttiva: si parla quindi di un immobile commerciale, un ufficio, un immobile industriale, un laboratorio e via via tutte le altre tipologie di immobili di questo genere.

A questo genere di contratto di leasing immobiliare commerciale possono accedere tutti gli operatori economici, quindi chiunque abbia necessità di uno spazio per svolgere la propria attività produttiva, che riguardi beni o servizi. C’è poi l’altra grande branca del leasing immobiliare che riguarda invece gli immobili per uso residenziale, quindi la casa per utilizzo abitativo o di investimento.

I vantaggi del leasing immobiliare

Detto delle varie tipologie di leasing immobiliare che è possibile incontrare, soffermiamoci ora su quali sono i vantaggi di questa fattispecie di contratto. Sono diversi, in particolare si parla del fatto che:

Il locatario finanziario può utilizzare l’immobile senza dover sostenere la spesa iniziale per l’acquisto.

Il locatario finanziario può beneficiare della deducibilità fiscale del canone di leasing.

Il locatario finanziario può avere accesso a un finanziamento a lungo termine, con condizioni vantaggiose.

Ci sono anche elementi di criticità legati al leasing immobiliare, sia commerciale che residenziale. Nello specifico il riferimento è al fatto che il locatario finanziario deve pagare un canone periodico, che può essere elevato ed è vincolato al contratto di leasing per la durata concordata. Per tutte queste ragioni il leasing immobiliare può essere una soluzione vantaggiosa per le imprese e i professionisti che desiderano utilizzare un immobile senza dover sostenere la spesa iniziale per l’acquisto; a fronte di questo è importante valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi della forma di finanziamento prima di sottoscrivere un contratto di leasing immobiliare.

Foto di Robert Owen-Wahl da Pixabay