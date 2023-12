Dà in escandescenza in un locale e se la prende con i carabinieri, arrestato

Un arresto è stato portato a termine nei giorni scorsi dai carabinieri nel comune di Minturno, per la precisione lungo un locale sull’Appia.

A finire nei guai un giovane di 25 anni che si era reso molesto verso i clienti di quel locale e che, proprio per tale motivo, era stato chiesto l’intervento da parte dei militari.





I Carabinieri, non senza difficoltà sono riusciti portare via il giovane di origini napoletane ma residente a Scauri che, alla vista delle divise non aveva esitato a minacce e anche a tentativi di violenza nei confronti dei militari.

A seguito di accertamenti, è stato possibile appurare come l’uomo fosse già noto alle forze dell’ordine. Disposti per lui gli arresti domiciliari.