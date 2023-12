POS e pagamenti elettronici: i vantaggi per i ristoratori e i clienti

Viviamo in una società letteralmente dominata dal digitale, il che ha spinto le attività commerciali ad adottare alcuni sistemi di ultima generazione. Una regola che riguarda anche e soprattutto i pagamenti, che oramai avvengono sempre più spesso in modalità cashless ed elettronica. Il POS, dunque, rappresenta un dispositivo essenziale per chi si occupa di ristorazione (e non solo). Di riflesso, nella guida di oggi scopriremo quali sono i vantaggi forniti da questo dispositivo agli esercenti e ai clienti, insieme ad alcuni miti da sfatare sul POS.

I vantaggi del POS per i ristoratori

L’adozione di un POS per ristoranti, come si spiega su Nexi, non può che offrire una lunga serie di vantaggi per le attività in questione. Per prima cosa, rende il processo di pagamento più efficiente e più veloce, migliorando così il flusso di cassa e la gestione di queste operazioni così delicate. In secondo luogo, alleggerisce il carico di lavoro del personale, e consente di tracciare i pagamenti, visto che le transazioni sono elettroniche.





Non si finisce qui, perché i sistemi POS più moderni hanno anche alcune funzionalità avanzate, che consentono ad esempio di gestire l’inventario e analizzare i dati dei clienti, fornendo informazioni preziose per ottimizzare le operazioni e aumentare i profitti. Infine, accettare le forme di pagamento elettroniche può contribuire a migliorare l’immagine del ristorante, comunicando la presenza di un’attività moderna e attenta alle esigenze dei clienti.

I vantaggi del POS per i clienti

I pagamenti elettronici presentano diversi vantaggi anche dal punto di vista dei clienti. Grazie a questi sistemi, infatti, i consumatori possono pagare il proprio ordine sfruttando un ampio ventaglio di soluzioni, dalle tradizionali carte di credito e prepagate fino ad arrivare agli smartphone e ai dispositivi indossabili, come nel caso degli smartwatch.

Questo significa che non devono preoccuparsi di avere sempre a disposizione del denaro contante, il che riduce rischi come lo smarrimento o il furto. Inoltre, i pagamenti elettronici sono più veloci e meno complicati dei pagamenti in contanti, anche per via del fatto che evitano tutti i problemi correlati al resto. In sintesi, l’esperienza diventa più piacevole e confortevole, senza la preoccupazione del cash.

Falsi miti da sfatare: costi, commissioni e canone

Nonostante i numerosi vantaggi, ci sono ancora molti imprenditori che esitano nei confronti dei pagamenti elettronici e dei POS, rallentando la crescita della Penisola. Ciò dipende da alcuni falsi miti particolarmente diffusi qui da noi. Uno dei più comuni è l’idea che i sistemi POS siano costosi da installare e da manutenere. In realtà, molti fornitori di servizi POS presentano delle opzioni a basso costo.

Un altro mito riguarda le commissioni sui pagamenti elettronici. Da un lato è vero che i fornitori addebitano una commissione per ogni transazione, ma dall’altro queste sono molto basse, e possono essere facilmente compensate dai benefici derivanti dall’adozione di un POS. Inoltre, in certi casi è possibile azzerare le commissioni, ad esempio quando si riceve un pagamento di un piccolo importo. Infine, esistono molte soluzioni a zero canone.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay