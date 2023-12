Parcheggio del Multisala, “Il Comune lo riapra” accusa il Pd

I due consiglieri comunali Dem Luca Magliozzi e Alessandro Carta accusano l’Ente di rimanere in silenzio sulla questione del parcheggio del Multisala del Mare.

LA NOTA





“Stupisce il silenzio sulla vicenda del parcheggio della Multisala del Mare, non è più accettabile che l’Amministrazione continui a non intervenire su questa questione.

Da più di un mese il parcheggio è stato chiuso dal privato nonostante sia sempre stato utilizzato nel corso degli anni. E’ un’area che ha un evidente interesse pubblico considerando la presenza dei numerosi servizi presenti nella zona: dall’Agenzia delle Entrate, agli uffici di Acqualatina, oltre al mercato cittadino. La sua chiusura è un danno inaccettabile che sta paralizzando un’intera area della città soprattutto nelle giornate in cui si svolge il mercato.

Per questo chiediamo al Sindaco di emettere al più presto un’ordinanza per pubblica utilità, con la quale si imponga al privato la riapertura del parcheggio almeno nei giorni in cui si svolge il mercato cittadino. La proprietà privata di un’area non esclude l’uso pubblico della stessa qualora sussista la necessità di garantire un interesse pubblico superiore.

Occorre sottolineare che il parcheggio in questione non può essere considerato un parcheggio privato ordinario in quanto insiste su terreno consortile. Il consorzio industriale è un ente pubblico che dovrebbe promuovere attivamente lo sviluppo di un territorio.

Inoltre come evidenziato dal Dirigente del Settore Urbanistica, su tutta l’area che comprende il cinema Multisala e l’Agenzia delle Entrate, il privato avrebbe dovuto garantire la presenza di parcheggi pubblici come previsto dagli standard urbanistici richiesti nel momento della concessione (più di venti anni fa) e mai fatti rispettare.

Ci aspettiamo, quindi, che questa Amministrazione non perda più tempo avviando immediatamente le procedure necessarie a far rispettare gli oneri concessori e che, nel frattempo, faccia riaprire il parcheggio e superare questo caos. Il Comune di Formia non può continuare a rimanere un silenzioso spettatore dinanzi all’ennesimo spazio che si chiude nella nostra città.”