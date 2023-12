Accusa un malore mentre scala la montagna, salvato dall’eliambulanza

Alla vigilia dell’Immacolata, paura sulle pareti rocciose tra Sperlonga e Gaeta, dove, nei pressi di Sant’Agostino, un rocciatore esperto di 60 anni originario dell’Abruzzo, ha accusato un malore mentre stava scalando la parete.

Il tutto è avvenuto nella giornata del 7 dicembre. I compagni di avventura, rendendosi conto della situazione complicata dell’uomo, lo hanno aiutato ad arrivare presso un punto dove poteva appoggiarsi e da qui hanno chiamato i soccorsi.





Intervenuta un’eliambulanza con tanto di recupero da parte di personale specializzato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato condotto presso l’ospedale Goretti di Latina per ulteriori accertamenti e per comprendere le cause del malore.