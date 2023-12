Biscotti di Natale: piccoli gesti di solidarietà!

Natale fa rima con luci, tavole imbandite, regali da comprare e da scambiare, con pranzi e cene in famiglia, biglietti d’auguri e piccoli gesti che rendono eccezionale i giorni che occupano l’ultima fetta del calendario.

Ma Natale è sinonimo anche di solidarietà e altruismo, ed è il periodo dell’anno in cui si moltiplicano le occasioni per fare qualcosa per gli altri e, come sempre, la cucina ha un ruolo imprescindibile!





Non solo panettone!

Se il panettone (e il pandoro) sono considerati i dolci simbolo del Natale per eccellenza, i biscotti di Natale (qui puoi trovare la ricetta per preparane biscotti di Natale buonissimi!) non sono meno importanti in questa occasione.

Soprattutto nei Paesi del Nord Europa, proprio questi dolcetti sagomati in forme allegoriche (dal fiocco di neve al bastoncino di zucchero, dall’omino di pan di zenzero alle campane), variamente speziati e decorati con glasse colorate dalle tinte tipiche di questa festività, occupano un ruolo centrale, soprattutto nei giorni che precedono il 25 dicembre!

Buoni, belli e solidali

I biscotti sono una presenza quasi immancabile in praticamente tutte le vetrine delle pasticcerie cittadine e riempiono le cucine domestiche con il loro profumo inebriante: quello burroso della frolla, quello leggermente pungente delle spezie, quello avvolgente della vaniglia o, talvolta, quello fresco degli agrumi.

Possono anche trasformarsi in splendide decorazioni per l’albero e la tavola: se forati con delicatezza e muniti di appositi nastrini possono essere appesi all’abete addobbato e fare bella mostra al posto delle tradizionali palline colorate.

C’è anche chi li utilizza come segnaposti per una mise en place originale o, dopo averli opportunamente confezionati con carta trasparente per alimenti, come completamento da mettere al centro della tavola imbandita.

L’esempio più scenografico? La tradizionale casetta di pan di zenzero! Una vera e propria opera d’arte, al confine tra pasticceria e ingegneria edile!

I biscotti di Natale, in tutto il mondo, hanno anche un’altra funzione: quella benefica.

Veloci da realizzare anche in grandi quantità e a partire da materie prime comode da reperire e dal prezzo poco elevato, ma soprattutto facili da confezionare e trasportare, e durevoli a lungo, i biscotti delle Feste si trasformano spesso in un regalo “charity”, uno strumento per promuovere gesti di solidarietà, nell’ambito delle molte campagne benefiche organizzate in questo periodo dell’anno a sostegno di progetti di utilità sociale.

Un esempio?

L’iniziativa della cooperativa “Banda Biscotti” (che offre opportunità di reinserimento lavorativo ai detenuti della città di Verbania) a sostegno della Fondazione Garavaglia, che dal 1987 è impegnata a sostenere progetti di ricerca, cura e assistenza sui tumori infantili nel reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Come si legge sul quotidiano Il Giorno, il prodotto di punta di quest’anno sono i Baci di Dama, golosi biscotti alle mandorle con farcitura al cioccolato, realizzati con materie prime di origine biologica e confezionati in una un’originalissima confezione appositamente disegnata dall’illustratrice Elena Pedroli.

L’acquisto di questi biscotti, che prevede un’offerta minima di € 10 e può essere effettuato da qualsiasi luogo d’Italia, servirà a raccogliere fondi per realizzare la “Casa del fiore” a Lesa, in provincia di Novara, una casa vacanza per donare giorni felici ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Un simbolo per tutto l’anno

Per fortuna le cose (e le azioni) buone non sono riservate solo alle ultime settimane dell’anno. Pertanto, proprio come i biscotti sono sempre presenti sulle tavole della colazione o sui cabaret di dolci per il té di ogni giorno, anche i buoni di altruismo si moltiplicano lungo il calendario.

Attività generose prendono forma nelle diverse città italiane e afferiscono a diversi ambiti, esprimendosi con diversi strumenti: non solo la cucina ma anche percorsi gastronomici, sport, incontri di sensibilizzazione, esposizioni artistiche e manifestazioni in piazza.

Tanti modi per dire “no” all’indifferenza rispetto a temi che dovrebbero riguardare (e migliorare) la società nel suo complesso e che non possono aspettare solo il Natale per essere affrontati. Una valida alternativa ai biscotti solidali, da “sfornare” in tutte le stagioni!