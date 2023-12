Dopo la rapina scatta il divieto di avvicinamento

Il 3 dicembre 2023, in Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza hanno dato esecuzione

ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento

ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Tribunale di Latina, nei

confronti di un cittadino di nazionalità egiziana, 26enne, gravato da precedenti di

polizia.

Il provvedimento emesso dall’A.G. scaturisce dalla rapina avvenuta in Fondi il 3 luglio

2023 allorquando il 26enne egiziano, unitamente ad altri due complici, aggredì un

giovane del posto ferendolo con un coltello, strappandogli dal collo due monili in oro ed argento.





Le immediate indagini condotte dai militari della Tenenza di Fondi consentirono di

identificare uno degli autori della rapina, appunto il 26enne, deferito all’A.G. per i reati

di concorso in rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca.

In quell’occasione i Carabinieri riuscirono a rinvenire, a seguito di perquisizione fatta all’autovettura di uno degli autori della rapina, due coltelli a serramanico.